Certains ignorent encore que le créole est une langue parlée dans plusieurs pays et contrées insulaires à travers le monde. Loin d'être un simple dialecte, le créole est une langue à part entière, réglementée par une grammaire rigoureuse et déclinée en plusieurs variantes selon la région qui l'a vu naître. Les mots et expressions de ce petit lexique, empruntés aux créoles guadeloupéen, haïtien, martiniquais et réunionnais, nous semblaient judicieusement choisis pour illustrer toute la vivacité d'esprit, la force d'évocation, le dynamisme de cette langue singulière et si belle. Rigolo et malicieux, on ne peut qu'aimer ce créole qui nous rappelle, si justement, qu'un suppositoire n'est rien de plus vilain qu'un "bonbon la fesse" !